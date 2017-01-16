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﻿杜特爾特：毒品問題惡化將戒嚴

2017-01-16 列印
　　菲律賓總統杜特爾特上台半年，一直以鐵腕手段，嚴厲打擊國內販毒問題。他上周六晚在家鄉達沃市出席總商會發表講話時，強調自己宣誓就任菲律賓總統時，已講明其職責是保護菲律賓人民應付所有威脅，包括毒品。他指全菲約有四百萬民眾受毒品影響，若情況不斷惡化，甚至失控，他會頒令實施戒嚴。

　　外界估計，杜特爾特上台後，菲國有超過六千人被殺，當中大部份都是未經審訊就被殺，歐美不少國家、組織均抨擊杜特爾特踐踏人權。
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