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﻿巴西監獄暴動三囚遭斬首

2017-01-16 列印
　　巴西半個月內發生第五宗監獄騷亂，事發在上周六下午，東北部北里奧格蘭州阿卡庫茲監獄內，兩派犯人疑為搶奪地盤爆發衝突，部份囚犯趁亂強行闖入對方派系囚室互相廝殺，現場傳出槍聲、爆炸聲，大批軍警接報到現場，惟因天色昏暗無法進入監獄平亂，要待天亮才可進入。消息指，騷亂最少造成十名囚犯死亡，其中三人被斬首。阿卡庫茲監獄原本只可收容六百二十名囚犯，但現時卻囚禁逾千人，該座監獄前年十一月亦曾爆發騷亂；而過去兩周爆發的監獄騷亂，估計總共造成近一百人死亡。
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