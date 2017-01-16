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日報新聞 > 國際

﻿日本猴試圖與「鹿」交配 Japanese monkey tries to mate with "deer"

2017-01-16 列印
　　A male Japanese monkey has been filmed trying to mount and mate with a Sika deer.

BBC

　　一隻雄性日本猴被拍攝到，試圖爬上一隻梅花鹿的背部，並與之交配。

英國廣播公司
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