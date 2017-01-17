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﻿豪華通宵巴有獨立「睡房」

2017-01-17 列印
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        市民乘坐長途巴士多數坐着睡覺。而日本東京和大阪之間的巴士，最近首次推出全車十一間單人房的夜行巴士DREAM SLEEPER東京大阪號，旅客可以省下一晚酒店費用。

　　巴士版由關東BUS株式會社推出，將於本周三開始往來東京和大阪，單人單程票價二萬日圓（約一千三百五十七港元）。巴士上有十一間單人房，內有可調式燈光、wifi、電源插座、音頻和洗手間設備。這部巴士會在晚間十時多出發，翌日早上不到七時可抵達目的地。
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