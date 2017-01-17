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﻿四歲妹妹 做一日圖書館館員

2017-01-17 列印
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　　電子書大行其道，很多人未必會再拿起實體書看。不過美國一名四歲大的小女孩，已經讀過上千本書籍，愛書的行為更為她帶來圖書館館員一職。

　　小女孩黛莉亞（Daliyah Marie Arana）來自喬治亞州，媽媽及哥哥由她出生時已不斷給她說故事。耳濡目染下使她十八個月大時就開始學會認字，兩歲已完整說一個故事。她至今四歲，已讀過上千本書。而她的志願更是成為一位圖書館館員。最後當地圖書館館長知道事件後，決定任命她為「一日國會圖書館館員」。
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