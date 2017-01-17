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﻿「A貨」特朗普 模擬宣誓

2017-01-17 列印
美聯社
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　　美國總統即將換人，華盛頓國會山莊周日為就職典禮這個「大日子」密鑼緊鼓綵排。不過不是由特朗普本人親身綵排，是由「A貨」特朗普及「候任第一夫人梅拉尼婭」暫代，模擬宣誓。

　　負責扮特朗普的是五十三歲軍樂團歌手洛厄里（Greg Lowery），扮演梅拉尼婭的則是負責樂團音樂編排的科里（Sara Corry）。今次綵排目的是務求當日活動盡可能不出錯及準時進行。而當日就職儀式後，賓夕法尼亞大道會舉行就職巡遊，預計八十至九十萬人到場見證。
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