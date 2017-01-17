 Advertisement
  • 2017年1月17日 星期二
  • 17º
  • 75%
熱門： 城巴陳茂波曾俊華林鄭月娥張敬軒

日報新聞 > 國際

﻿盧旺達新皇係可樂銷售員！

2017-01-17 列印
網上圖片
Previous Next

　　有謂「英雄莫問出處」，盧旺達新任國皇就是一位退休的可樂銷售員。新任國皇艾曼紐‧布夏亞（Emmanuel Bushayija），在三個月前被前任國皇Kigeli指定為下一任盧旺達國皇，令與布夏亞住在同一個社區的鄰居紛紛過去一窺新國皇的真面目。

　　布夏亞為Kigeli的姪子，現年五十六歲， 自一九六一年盧旺達皇室被驅逐後，便在烏干達成長，隨後在當地擔任百事可樂的銷售員。三個月前盧旺達前任國皇在美國過世，國皇的前任大臣便透過影片，昭告布夏亞成為新任國皇。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd