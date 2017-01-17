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﻿樂施會：八富豪掌全球一半人口財富

2017-01-17 列印
　　樂施會周一在世界經濟論壇（WEF）年會登場前夕發表報告。指全球八名最有錢富豪的總身家，相當於全球三十六億最窮人口的財富總和，形容貧富差距已到了「可憎」的地步，最終可能令「社會撕裂」。

　　報告題為《百分之九十九人的經濟》，樂施會根據瑞士信貸銀行和財經雜誌《福布斯》的資料計算。報告點名微軟創辦人比爾．蓋茲、西班牙Inditex集團創辦人、Zara老闆奧爾特加、美國股神巴菲特、墨西哥電訊大亨斯利姆、亞馬遜總裁貝索斯、facebook創辦人朱克伯格、甲骨文主席埃利森，以及紐約前市長彭博這八人，身家相當於約三十六億人的財富總和。

　　報告憂慮財富不均令數以百萬計人口被困於貧窮之中，可能撕裂社會並削弱民主。樂施會促請各國領袖採取包括向富人加稅、加強國際之間的合作等政策，以改善貧富不均的現象。
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