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﻿土國貨機吉爾吉斯墜毀至少37死

2017-01-17 列印
　　吉爾吉斯緊急部門昨日宣佈，一架由香港起飛，經吉爾吉斯飛往伊斯坦布爾的土耳其貨機，周一早上在當地馬納斯機場附近墜落民居，造成至少三十七人死，其中包括六名兒童，亦有四十三間民房被撞毀 。

　　出事貨機是波音七四七機種，航班編號為TK6491，來自ACT航空公司。當地傳媒報道，該架貨機原定於香港時間凌晨一時十分離境，但卻延誤至三時十二分始起飛。墜毀後，吉爾吉斯副總理、運輸部及緊急情況部部長即時趕往墜機現場。事發原因仍在調查中。
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