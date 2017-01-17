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﻿特朗普：北約組織已過氣

2017-01-17 列印
　　美國候任總統特朗普日前接受專訪時表示，將提議結束制裁俄羅斯，以換取與俄總統普京達成裁減核武協議。此外，特朗普的團隊正討論是否將新聞簡報室遷出白宮西翼，引發白宮特派記者協會關注，其後解釋只是換個地方，以容納更多記者。

　　特朗普他又形容北約組織已過氣，又讚揚英國脫歐，更確認上任後會與英國首相文翠珊會面。而特朗普指德國總理默克爾難民政策是「災難性錯誤」。此外他早前曾質疑美國是否要堅守「一中政策」，中國官媒昨日表示若特朗普藉台灣挑釁大陸，如他上任後再如此作為，北京不會善罷甘休。
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