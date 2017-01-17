 Advertisement
  • 2017年1月17日 星期二
  • 17º
  • 75%
熱門： 城巴陳茂波曾俊華林鄭月娥張敬軒

日報新聞 > 國際

﻿照片顯示日在南極洲捕鯨 Photos show Japanese whaling off Antarctica

2017-01-17 列印
　　Australia has "sharply criticised" Japan after photos emerged allegedly showing it had resumed whaling off Antarctica.　BBC

　　有一批照片據稱顯示日本在南極洲海域恢復捕鯨，照片公開後澳洲「嚴厲批評」日本。英國廣播公司
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd