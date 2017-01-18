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﻿巴黎鐵塔 成Instagram打卡地王

2017-01-18 列印
不少人外遊時，均會在當地著名旅遊景點、地標拍照打卡，與友人分享。一間公司近日統計社交網站Instagram內七大熱門打卡勝地，頭三甲依次為法國巴黎地標艾菲爾鐵塔、英國倫敦大笨鐘、美國三藩市金門橋，其中「打卡地王」艾菲爾鐵塔共計有三百一十萬零三千六百七十五個hashtag；其餘上榜地標，包括杜拜哈里發塔、巴黎聖母院、西班牙阿爾罕布拉宮、秘魯「天空之城」馬丘比丘。
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