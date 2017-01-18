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﻿日170米高空廁所

2017-01-18 列印
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　　一般人難以想像在離地一百七十米高空如廁究竟有何感覺，日本瀨戶大橋休息站即將推出兩個期間限定的「天空廁所」，兩個「天空廁所」分別於男、女洗手間內，廁格四面內壁、地面均貼有在瀨戶大橋橋塔頂拍攝、俯瞰下方景色的照片，令人如置路身半空。廁所將於下周日至三月底期間開放，休息站負責人表示，「天空廁所」極具真實感，建議懼高症或心臟病患者請勿使用。
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