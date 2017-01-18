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﻿習近平伉儷 嚐芝士火鍋

2017-01-18 列印
美聯社
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　　出訪瑞士的中國國家主席習近平，周一在首都伯爾尼與聯邦總統洛伊特哈德會談後，偕同夫人彭麗媛與瑞士政府官員共進午餐，品嚐當地美食芝士火鍋。習近平伉儷共同分享同一鍋，身邊瑞士外長伯克哈爾特不時向二人講解如何享用該火鍋；身穿着紫色套裝的彭麗媛，將一塊沾滿芝士的食物放入口裏時，顯得津津有味，更流露出十分享受的表情。
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