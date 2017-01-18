﻿特朗普會見馬丁路德金長子

特朗普在去年大選中，只贏得百分之八黑人支持，他周一趁馬丁路德金紀念日，邀約馬丁路德金三世見面，會面前他在社交網站twitter讚揚馬丁路德金是一個偉人。
會面結束後，特朗普親自送對方下樓，並在傳媒前握手道別；馬丁路德金三世形容會面有建設性。
而馬丁路德金三世胞妹貝尼斯在亞特蘭大一所教堂向信眾發表講話時，表示上帝可以勝過特朗普，強調民眾不應放棄希望，更不要害怕誰人入主白宮。
特首選戰，首次出現淚水場面。林鄭月娥前日獲中央免去政務司司長一職後，即日宣佈參選特首，特首梁振英昨天盛讚她「有擔當、有能力」，此語一出，令稱呼林鄭為「妹妹」的另一參選人、前行政會議成員葉劉淑儀不忿，昨...
2017-01-18
昨日是中共已故前總書記趙紫陽逝世十二周年，其家人開放在北京富強胡同趙紫陽故居，供人入內憑弔，趙紫陽前政治秘書鮑彤的秘書吳偉等舊部到場獻花致敬，天安門母親發起人丁子霖、獲保外就醫的記者高瑜則送上鮮花。 ...
2017-01-18
不少人外遊時，均會在當地著名旅遊景點、地標拍照打卡，與友人分享。一間公司近日統計社交網站Instagram內七大熱門打卡勝地，頭三甲依次為法國巴黎地標艾菲爾鐵塔、英國倫敦大笨鐘、美國三藩市金門橋，其中「打卡地王」艾菲爾鐵塔共計有三百一十萬零三千六百七十五個hashtag；其餘上榜地標，包括杜拜哈里發塔、巴黎聖母院、西班牙阿爾罕布拉宮、秘魯「天空之城」馬丘比丘。
2017-01-18
據星島地產網報道，二手屋苑紛錄市價交投，中原資深區域營業經理趙鴻運稱，鰂魚涌太古城恒星閣高層C室，面積809方呎，屬3房連套房間隔，景觀開揚，以1480萬元易手，呎價18294元。原業主於2005年2...
2017-01-18
英國首相文翠珊周二在倫敦發表演說，闡述英國「脫歐」的策略，強調英國不會留在歐洲共同市場，拒絕「半留半走」。這意味英國尋求「硬脫歐」。不過，文翠珊宣告將放眼天下，致力打造「環球化的英國」（Global Britain）。早前因受「硬脫歐」陰影拖累的英鎊匯價反彈，一度飆升2.9%，至1.2397美元。 文翠珊宣佈英國將徹底退出歐盟，早前因受「硬脫歐」陰影拖累的英鎊反而大幅反彈，一度飆升近3%，高位曾見1.2397美元。但股市則受影響而下跌，英國富時指數以全日低位7220點收市，下跌106點，跌幅相當於1.46%；而法國和德國股市亦報跌，法國CAC指數報4859點，跌0....
2017-01-18
雲加爾去季離開曼聯後，一直未再執教鞭。他周一獲荷蘭政府頒授終身成就獎期間，指曾有中國球會開出豐厚年薪利誘，最終決定以家庭理由婉拒，更宣佈正式退休，不過網民對這位名帥榮休的評價好壞參半。 據報，雲加爾其中一個女兒的丈夫上個月去世，故他周一宣佈退休︰「離開曼聯後，我打算先休息一下，但現在決定不會重返球壇，因為希望有更多時間陪伴家人。」 婉拒中超銀彈邀請 這位荷蘭名帥亦透露曾與中國球會接洽︰「他們開出了年薪一千一百萬鎊（約一億港元）的條件，但我以家庭理由推卻。」 外界對雲帥退休評價不一，部分網民慨歎球壇又少一位名帥，但亦有意見批評他的執教方式已過時︰「那種鐵腕政策只會撕裂...
2017-01-18
剛踏入2017年，手機界已經非常熱鬧，除了CES發佈一系列新機外，新鮮到港的還有另一中階生力軍Galaxy C9 Pro。新機是Samsung首部內置6GB RAM及立體聲喇叭的機款，打機、睇片同樣快...
2017-01-18
Angelababy（Baby、楊穎）與老公黃曉明去年宣佈造人成功，兩夫婦昨欣喜公佈，Baby昨晨在老公陪伴下，在香港順產誕下兒子「小海綿」；新手爸爸曉明更興奮地分享與兒子拳頭對碰溫馨照，他昨晚在醫院...
2017-01-18
近期先後發生兩宗精神病人在公立醫院遭其他病人性侵的案件，涉刑事罪行，非常嚴重，反映醫院病房出現保安漏洞，病人人生安全沒法保障，情況令人擔心，絕對不能容忍。醫管局必須正視問題，從病房保安和監察人手兩方面作出改善，保護病人的尊嚴與權益，不能讓缺乏自我保護能力的弱者，任由無恥之徒蹂躝。 繼九龍醫院一名十七歲男精神病人，遭四名男精神病人猥褻侵犯後，聯合醫院一名十三歲男精神病人被另一男院友強迫替其手淫，男童受驚，告知其家人，才揭發案件。兩宗案件都在廁所內發生，公眾期望警方盡快完成調查，把性侵者繩之於法，彰顯法治，也發出警告，醫院不可以變成胡作非為之地。 醫院保安疏忽問題，並非始於今日...
2017-01-18
馬會編場次，一般都是低班或馬少場合先行，高班賽壓尾。不過偶爾都會有例外，譬如今次第六場便跑三班賽，反而四班千八米一組編了第七場。有人說是刻意將亂局編入三T場次，好累積多些多寶，但筆者則發覺自三T彩池不...
2017-01-18