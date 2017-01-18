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﻿特朗普會見馬丁路德金長子

2017-01-18 列印
　　美國候任總統特朗普日前與黑人民權領袖劉易斯隔空對罵，他周一與已故黑人民權領袖馬丁路德金長子見面，尋求緩和氣氛。馬丁路德金三世形容會面有建設性，並呼籲民眾繼續向前看，觀察特朗普言行。

　　特朗普在去年大選中，只贏得百分之八黑人支持，他周一趁馬丁路德金紀念日，邀約馬丁路德金三世見面，會面前他在社交網站twitter讚揚馬丁路德金是一個偉人。

  會面結束後，特朗普親自送對方下樓，並在傳媒前握手道別；馬丁路德金三世形容會面有建設性。

　　而馬丁路德金三世胞妹貝尼斯在亞特蘭大一所教堂向信眾發表講話時，表示上帝可以勝過特朗普，強調民眾不應放棄希望，更不要害怕誰人入主白宮。
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