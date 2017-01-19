 Advertisement
  • 2017年1月19日 星期四
  • 19º
  • 90%
熱門： 劉德華施政報告強積金林鄭月娥崔建邦

日報新聞 > 國際

﻿普京否認有特朗普黑材料

2017-01-19 列印
        奧巴馬政府一直指控俄羅斯干擾去年美國大選，又稱俄方掌握候任總統特朗普「黑材料」。俄國總統普京周二首度回應指控，批評民主黨政府透過抹黑特朗普，企圖削弱對方出任總統的合法性和認受性，令其施政滿佈掣肘，無法履行競選諾言。

　　普京表示，特朗普二○一三年到訪莫斯科時，只是一名商人，俄方亦無從得知一名美國富商有意從政，更惶論會派員搜集其負面情報；他認為，特朗普在莫斯科酒店召妓傳聞純屬揑造，直斥指控「垃圾」。

　　他批評，奧巴馬政府蓄意抹黑特朗普，而下令發放中傷美國候任總統、捏造事實、挑起政治鬥爭者，行徑較妓女更卑劣，完全沒有道德底線，凸顯出西方包括美國的政治精英，已嚴重腐敗。

　　白宮發言人歐內斯指，情報界已非首次公開不利俄羅斯資料，俄國政府肯定是充耳不聞，認為下一任政府必須決定如何與俄國劃清界線。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd