﻿三星太子涉行賄2.8億元

李在鎔昨晨九時十五分抵達特別檢察官辦公室，之後再由檢方人員陪同下到首爾中央地方法院，十時半起出席閉門聆訊。大批記者在法院門外聚集，李不發一言，直接進入大樓內。
特別檢察官指李在鎔涉嫌行賄，支付四百三十億韓圜（約二億八千六百萬港元）予崔順實相關機構，換取政府通過三星物產和第一毛織的合併計劃，藉以鞏固他在家族集團內的控制權。他接受檢方調查時，已否認干犯任何違法事情。
另外，特檢組昨日亦提請法院批准拘捕崔案的前青瓦台秘書室室長金淇春及文化體育觀光部長趙允旋。
市民等候公營房屋，等到頸都長。行政長官梁振英發表任內最後一份《施政報告》，預計未來五年將興建九萬四千五百個公營房屋，當中大部份為公屋，而居屋亦有增加。據悉，經爭取土地供應後，建居屋進入「收成期」，今年...
2017-01-19
佛山昨午在不足一小時內發生兩宗巴士爆炸事件，兩車損毀未算嚴重，部份車窗碎裂，事件合共造成六人輕傷送院。警方初步調查後，相信車廂有物品在垃圾桶內爆炸，當局正調查案件。 昨午約三時三十七分，廣東省佛山市警方接報，一輛巴士駛經南海區桂城佛平三路時發生爆炸，當局隨即調派巡警、救護車等到場。警員到場後一度封鎖附近道路，而肇事乘客則自行疏散離開車廂等候救援，猶幸爆炸威力並不強大，僅造成巴士多扇車窗碎裂，四名乘客遭飛濺玻璃碎割傷，各人受輕傷，事後由救護車送院治療。 約下午四時十五分，警方再次接報，表示桂城三山另一輛巴士亦發生爆炸，造成兩人輕微受傷。 內地傳媒引述目擊者稱，事發時一...
2017-01-19
紐約地產大亨特朗普明日宣誓就任美國第四十五任總統，雖面對多宗性騷擾指控，但他一直否認事件。二○一六年曾控告特朗普性騷擾的《飛黃騰達》前參賽者塞沃斯，不滿對方指稱她揑造事情，決定入稟控告特朗普誹謗。 由特朗普參加共和黨初選到黨選，他不尊重女性言行一直不絕於耳，更有逾十名女性現身指控遭他性騷擾，但無人對其採取法律行動。四十二歲的塞沃斯去年曾指控，○七年她與特朗普見面討論安排工作機會時，對方用身體壓着她，並觸摸其私處，甚至提出性要求，而她則奮力反抗。 特朗普事後否認該指控，批評塞沃斯為揚名或利益，揑造事實。塞沃斯去年底要求特朗普收回有關言論，惟對方不予理會。 塞沃斯周二決...
2017-01-19
何文田是傳統豪宅區，當中由2座物業組成的雅麗居，設有私人會所及泳池，是次介紹罕有頂層複式特色單位，室內裝修以淺色為主，配以假天花及特色吊燈，營造亮麗高雅家居，賣點是附設天台及平台，何文田與及啟德郵輪碼...
2017-01-19
美國新出爐的12月份通脹連續5個月報升，升幅達2.1%，為兩年半最大的升幅，刺激美匯指數止跌回升，但美股早段則呈個別發展，杜指曾跌逾87點，跌至19700點水位。英鎊兌美元繼周二大幅反彈3%後，昨日回吐，跌至1.23美元水平。 美國勞工部新出爐的12月份消費物價指數五連升，按月升0.3%，與分析師預期相符，較11月份的0.2%有所加快。若按年計，上月通脹升2.1%，高於11月的1.7%，是2014年6月以來最快。 杜指曾跌87點 通脹加快並朝向聯儲局長期目標水平邁進，但股市未有因而受惠，市場觀望儲局發表的褐皮書，以掌握更多國內經濟表現的訊息，同時特朗普將於周五正式入...
2017-01-19
今季以三十五歲高齡初登英超的伊巴謙莫域，曾被質疑年紀大機器壞，但隨著二十輪英超入十四球並列射手榜首位後，迅即征服奧脫福，據報更獲曼聯破例開出一份兩年新約。 伊巴今季以自由身由巴黎聖日耳門轉投紅魔，迅即適應並展示「呂布」本領，今季廿一輪英超僅缺陣一場，收錄十四球與年輕七年的車路士射手迪亞高哥斯達並列射手榜首位，各賽事更累積十九球。 出色的表現亦得到回報，消息指紅魔打算不依循現跟伊巴合約中加簽一年的條款，直接開出一份兩年的新合約，這做法有別於球會一般向三十歲以上老將逐年加簽的不明文規定。 伊巴今季英超入球數字佔全隊總數約四成四，各賽事近十三場又轟入十三球。周六聯賽作客史...
2017-01-19
萬事得全新CX-3上周五（1月13日）在港上市，代理在九龍灣專門店舉行大型發佈會，負責開發CX-3的總工程師富山道雄遠道從日本來港會見傳媒，他表示新車是專為年輕人而設計，強調駕駛樂趣，配套和安全都優於...
2017-01-19
藝人為拍攝效果搏命演出，意外受傷時有所聞，昨日有指劉德華為代言多年的飲品在泰國拍廣告時意外墮馬，再被馬踏中腰脊，傷勢嚴重，立即被送往當地醫院急救。華仔公司昨午發聲明指意外於前日發生，華仔的盆骨撕裂，目...
2017-01-19
覓地建屋，改善民生，都是市民急切所需，特首梁振英昨天發表任內最後一份《施政報告》，未有放棄向這兩個重要施政範疇奮進，各界卻仍意見紛紜，顯見問題複雜，要向前走一步，都須建立社會共識，政府不能做到最好，但必須爭取做得更好。故此，無論誰人出任下屆行政長官，都要急市民所急，持續在建屋和民生兩方面努力，而各界亦要以整體利益為重，作出妥協，縮窄分歧。 政府內部民調顯示，七成民意要求增加土地供應，以興建更多房屋，紓緩住宅單位不足問題，反映市民需求十分清晰，但受制於種種限制，即使過去五年政府「盲搶地」，市民仍要苦等住宅供應增多，住的問題依然最困擾民生。梁振英提出可在生態價值不高的郊野公園建...
2017-01-19
昨晚舉行全泥地夜賽，方嘉柏憑「喜得龍」、「糖黐豆」、「傾心星」及「雲呢拿」四喜臨門，賽後升上練馬師榜第三位。至於榜首的蔡約翰亦擴大領先優勢，憑「活力寶」及「八心之友」起孖。其餘莫雷拉憑一冠兩亞一季的成...
2017-01-19