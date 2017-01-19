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﻿三星太子涉行賄2.8億元

2017-01-19 列印
　　韓國總統朴槿惠密友崔順實涉嫌干政案，涉嫌行賄及作假證供的三星集團「皇儲」、三星電子副會長李在鎔昨出席閉門聆訊，接受法官盤問，法庭之後會決定是否發出拘捕令。

　　李在鎔昨晨九時十五分抵達特別檢察官辦公室，之後再由檢方人員陪同下到首爾中央地方法院，十時半起出席閉門聆訊。大批記者在法院門外聚集，李不發一言，直接進入大樓內。

  特別檢察官指李在鎔涉嫌行賄，支付四百三十億韓圜（約二億八千六百萬港元）予崔順實相關機構，換取政府通過三星物產和第一毛織的合併計劃，藉以鞏固他在家族集團內的控制權。他接受檢方調查時，已否認干犯任何違法事情。

　　另外，特檢組昨日亦提請法院批准拘捕崔案的前青瓦台秘書室室長金淇春及文化體育觀光部長趙允旋。
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