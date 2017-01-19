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﻿澳洲馬殺人比蛇更多 Horses more deadly than snakes in Australia

2017-01-19 列印
        Horses killed more people in Australia in recent years than all "venomous animals" combined, research has shown.BBC

　　研究顯示，在澳洲，近數年馬殺死的人，比全部「有毒動物」殺死的人加起來還多。英國廣播公司
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