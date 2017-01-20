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﻿「特朗普」進駐蠟像館

2017-01-20 列印
美聯社
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        特朗普今日就任美國總統，倫敦杜莎夫人蠟像館工作人員，周三將搬走奧巴馬蠟像搬離白宮圓橢形總統辦公室場景，由特朗普進駐。該個特朗普蠟像栩栩如生，完美呈現真人的招牌式髮型、黝黑膚色，部份遊客可提前與新任美國總統合照難掩喜悅，紛紛擺不姿勢自拍。蠟像館經理富勒表示，自從特朗普宣佈參選以來，工作人員已開始設計、製造其蠟像，最終趕及在特朗普就職前完成。
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