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﻿新品種飛蛾 命名「特朗普」

2017-01-20 列印
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　　加拿大演化生物學家納扎里早前在美國加州南部至墨西哥下加州範圍發現新品種飛蛾，該種飛蛾翅膀僅長約一厘米，其頭部長有黃白絨毛，美國新任總統特朗普的髮型甚為相似，故將飛蛾命名為「唐納德特朗普蛾」。納扎里指，一旦特朗普上任後落實在美墨邊界築起圍牆，或會斷絕「特朗普蛾」前往加州沿岸棲地去路。除特朗普蛾外，去年九月已有生物學家將一種全身長滿黃色長毛的毛蟲暱稱為「特朗普毛蟲」，但未註冊為正式名稱。
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