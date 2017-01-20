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﻿倫敦「夢幻燈飾」迎雞年

2017-01-20 列印
        下周六是農曆大年初一，不少海外華橋已準備迎接丁酉雞年。倫敦奇克斯威克宮 現正舉行盛大「夢幻燈飾節」，展出許多不同造型和設計燈飾，除大笨鐘和國會、巨型燈籠、大帆船、牌坊、各款動物外，亦加入中國元素，為當地帶來濃厚過年氣氛，更吸引居民、遊客前往參觀拍照。
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