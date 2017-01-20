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﻿每條售826蚊 防性侵內褲賣斷市

2017-01-20 列印
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　　德國科隆二○一五年除夕夜發生難民集體性侵女性案件，事件啟發當地一名科學家投入研發保護女性免受侵犯的安全內褲，最後創造出由防切割布料製成、附有組合鎖的產品。據悉，若色狼暴力拆鎖會觸發內置警報器，發出高達一百三十分貝警報響嚇退他。該內款每條售價雖高達一百歐羅（約八百二十六港元），但推出後一鳴驚人，部份購物網站已經賣到缺貨。
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