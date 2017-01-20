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﻿任內最後記者會 奧巴馬無意再從政

2017-01-20 列印
■奧巴馬表示，倘若美國核心價值受威脅，會以公民身份發聲。美聯社
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　　奧巴馬今日卸任美國總統，他周三主持任內最後一場白宮記者會。他表示，曾與特朗普真誠對話數次，但不期望二人在多項政策持共同目標；又強調，新聞自由是美國核心價值，若新聞自由受威脅，他會以公民身份發聲。

　　奧巴馬稱，特朗普當選後，二人曾數度通電話、真誠對話，由於競選期間對方一直反對他推動的政策，故奧巴馬不期望二人會在多項政策持共同目標。他指，卸任總統後無意再從政，亦會盡量避免評論具體政策，會投放更多時間寫作。倘若美國核心價值受威脅，他會以公民身份發聲。
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