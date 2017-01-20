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﻿獨行賊康城掠逾億珠寶

2017-01-20 列印
　　法國康城發生珠寶劫案，一名戴太陽眼鏡的獨行賊，周三喬裝顧客進入康城市中心珠寶店，店員起初以為貴客光臨、殷勤招待，詎料該名男子突然喝令職員取出飾櫃內珠寶首飾，匪徒掠走價值約一千五百萬歐羅（約一億二千四百八十萬港元）珠寶首飾後逃走，下落不明。警方事後封鎖現場調查，並翻看閉路電視片段。康城市長利斯納表示，警方高度重視案件，並呼籲當局增撥資源，利用高科技協助打擊罪案。
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