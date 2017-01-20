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﻿去年全球平均氣溫再創新高

2017-01-20 列印
　　美國國家海洋暨大氣總署、英國氣象局分別公佈最新統計數據，兩者均顯示全球平均氣溫連續三年創新高，去年平均氣溫為攝氏十四點八四度，較二○一五年上升約零點零七度，二○一六年可能是有紀錄以來全球最熱一年。專家指，溫度再創紀錄新高，主要是溫室氣體排放等人為因素導致，加上厄爾尼諾現象影響。
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