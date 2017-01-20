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﻿航拍公司將付最高紀錄罰款 Drone photography company to pay record-sized fine

2017-01-20 列印
　　Chicago-based Skypan International had been accused of conducting 65 illegal flights in "congested airspace" over its home city and New York.BBC



　　以芝加哥為基地的SkyPan International公司被指控在其老家和紐約市的「擁擠空域」，六十五次違法使用無人機。英國廣播公司

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