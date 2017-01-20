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﻿意國雪崩埋酒店 逾30人生死未卜

2017-01-20 列印
　　意大利東部大薩索山發生雪崩，大量冰衝向山下，活埋一間四星級水療酒店，約三十名住客、職工被困，由當地風雪不停阻礙搜救工作，當局至暫只救出三人，其餘人土生還機會渺茫。

　　意大利中部地區周三接連發生四場黎克特制五級以上地震後，東部佩斯卡拉省大薩索山發生雪崩，大量冰衝向山下，活埋一間四星級水療酒店，積雪更壓毀屋頂。由於事出突然，只有少數旅客及時逃生。

  據悉，該間酒店最少有二十名旅客入住，另有七名工作人員。當局期後接獲兩個求救訊息，表示「我們快冷死了」！

　　救援人員接報趕赴現場，惟因當地風雪不停阻礙搜救車輛前行，救援人員改以滑雪方式進入災區，首批救援人員人員昨凌晨四時抵達現場搜救，暫只救出三人。

　　
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