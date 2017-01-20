 Advertisement
  • 2017年1月20日 星期五
  • 21º
  • 56%
熱門： 劉德華曾俊華施政報告林鄭月娥天氣

日報新聞 > 國際

﻿日自衞隊擬演習兩岸爆衝突

2017-01-20 列印
　　日本傳媒引述政府消息報道，海陸空自衞隊將於本月二十三日至二十七日，展開模擬兩岸爆發軍事衝突的演習。演習只是以桌面演練形式進行，不會調動部隊；演習目的是檢驗部隊在安全保障相關法新實施後，出現影響日本和平與安全的「重要影響事態」時，自衞隊如何應對。演習原設想出動駐日美軍，惟美軍會以觀察員身份參加，故由自衞隊代為演示美軍調動。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd