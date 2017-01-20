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﻿德黑蘭地標火災倒塌至少38傷

2017-01-20 列印
　　伊朗首都德黑蘭市中心一幢十七層高商住樓宇昨晨約八時發生火警，火勢迅速蔓延，當局派出十輛消防車到場，大批消防員開喉灌救，疏散大廈居民並救出三十八名傷者送院，煙帽隊之後深入火場滅火，其間疑因火場高溫令樓宇結構受損，大廈突然倒塌，最少三十名消防員被埋在瓦礫下，當局相信該批消防員凶多吉少。起火大樓在一九六二年建成，是德黑蘭首批摩天大廈之一，除住宅外，大樓亦設有商場，屬當地地標建築。
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