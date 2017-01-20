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﻿北韓成功自製兩枚新型導彈

2017-01-20 列印
　　韓國傳媒引述政府消息報道，北韓近日製成兩枚新型彈道導彈。據悉，該導彈採用二級火箭設計，彈長不超過十五米，較KN-08洲際彈道導彈短，估計是北韓領導人金正恩在新年賀詞中提及的洲際導彈。韓美兩國認為，兩枚車載導彈可隨時發射，發射時間可能早於預期。軍事專家認為，新製導彈的推進器，未必達到洲際導彈、射程下限五千五百公里的飛行距離。
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