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﻿失竊14年 梵高名畫將「回家」

2017-01-21 列印
美聯社
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        二○○二年由荷蘭阿姆斯特丹梵高博物館收藏的梵高早期作品，一八八二年繪畫的《暴風雨下的海濱》及一八八四至八五年間繪畫的《紐南的小教堂》被竊匪盜去。意大利警方去年九月在那不勒斯市附近一個農莊尋回兩幅「無價之寶」，兩畫且保存良好。梵高博物館透露，那不勒斯法院已展開相關法律程序，兩幅畫可望在不久將來，回歸離開十四年的家。
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