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﻿敵不過積雪 京都天狗像斷鼻

2017-01-21 列印
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　　日本各地早前落大雪，位於京都市左京區叡山電鐵鞍馬站前，一尊巨大天狗頭像，其長近三米的鼻子亦無法承受積雪重量折斷。該尊天狗頭像以發泡膠雕刻而成，是一九九四年為紀念平安建都一千二百年而製造；二○○二年起，地方組織將頭像擺放在車站前，成為遊客熱門拍照景點。天狗是日本傳說中，一種住在深山的妖怪，特徵是長鼻子，亦有人用天狗形容他人得意忘形。
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