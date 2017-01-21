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﻿特朗普妻女 成時尚新指標

2017-01-21 列印
美聯社
網上圖片
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        美國前第一夫人米歇爾，過去八年一直是美國女性時尚指標，但進入特朗普時代，將由第一夫人梅拉尼婭、第一千金伊萬卡分擔「時尚指標」重任。曾任模特兒的梅拉尼婭日前陪同丈夫造訪阿靈頓國家公墓，穿上一襲由美籍哥倫比亞、委內瑞拉混血設計師的費拉里，盡顯高貴典雅；而伊萬卡前日亦在社交網站分享一系列準備參加其父就職典禮的照片，其中她穿着一襲白色禮服，搭配黑色類似蝴蝶結的腰封，宛如送給美國人一份「最美禮物」。
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