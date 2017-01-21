 Advertisement
  • 2017年1月21日 星期六
  • 19º
  • 54%
熱門： 劉德華曾俊華施政報告林鄭月娥天氣

日報新聞 > 國際

﻿百厭妹報復 姊LV銀包塗鴉

2017-01-21 列印
網上圖片
Previous Next

　日本一名少女日前與讀小學的妹妹吵架後，其妹竟用一個令她傷心欲絕的方法報復。該名女童找來胞姐最愛的淺藍和白色棋盤紋名牌銀包，用箱頭筆填色，令它變成黑白兩色；女童又旁邊未遭殃區域寫上「累了」，估計是她油到手軟中途放棄。事後有網民建議該名少女嘗試用酒精擦拭去跡；亦有人認為其妹加工後的錢包相當可愛，或許會變成時尚潮流。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd