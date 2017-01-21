 Advertisement
  • 2017年1月21日 星期六
  • 19º
  • 54%
熱門： 劉德華曾俊華施政報告林鄭月娥天氣

日報新聞 > 國際

﻿墨爾本汽車剷行人路最少三死

2017-01-21 列印
　　澳洲第二大城市墨爾本發生汽車蓄意衝上行人路撞傷行人事件，造成最少三死二十傷，警方當場拘捕僅穿內褲的涉案司機，正調查其犯案動機；警方初步相信，事件與恐怖主義無關。

　　事發在昨午約一時三十分，正值午飯時間，墨爾本市中心伯克街行人專用區行人如鯽，突然一輛紅色私家車衝上行人路，故意撞向人群，多名途人走避不及被撞飛，受傷倒地。警方接報調派附近巡邏警車撞停涉事私家車，十名警員拔槍包圍私家車，有警員向天鳴槍示警，再將僅穿紅色內褲的司機拉出車廂，制服在地上，之後帶走調查。

　　目擊者表示，涉事私家車衝上行人路前，已在附近一個十字路口不斷打圈，之後直衝上伯克街行人專用區。警方初步相信，事件與恐怖主義無關，但懷疑與早前發生一宗持刀傷人案有關連。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd