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﻿北韓料短期試射彈道導彈

2017-01-21 列印
　　特朗普昨就任美國總統，北韓政府欲送上「大禮」恭賀對方。南韓傳媒報道，平壤政府準備於短期內試射兩枚洲際彈道導彈，向特朗普政府發出強硬訊息。南韓傳媒昨引述軍方消息報道，北韓可能在短期內試射兩枚洲際彈道導彈，兩枚長度不超過十五米導彈已裝上機動發射台，無法確定有關導彈是否屬長程導彈。首爾軍方參謀長聯席會議成員表示，無法證實北韓即將試射導彈消息真偽，軍方正密切留意注視平壤政府舉動。

　　但美國國防部官員透露，美國目前並未發現北韓有即將發射導彈跡象；強調現時無法得知北韓會否，或何時試射導彈，亦不知試射導彈數量和類型。
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