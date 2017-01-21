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﻿古茲曼引渡往美國受審

2017-01-21 列印
　　墨西哥大毒梟「矮子」古茲曼，周四已由墨國引渡美國。消息透露，美國掃毒署人員在接攘美國的墨西哥城市華雷茲城接收古茲曼後，由專機將他押送到紐約。古茲曼在美國面對六宗不同訴訟，包括洗黑錢、販毒、綁架、謀殺等，若被裁定罪名成立，他最高會被判終身監禁。古茲曼是墨西哥販毒集團「鍚那羅亞」首腦，曾經兩度越獄，去年一月被擒，一直被關在華雷茲城附近一座監獄。
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