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﻿巴西打貪法官墜機身亡

2017-01-21 列印
　　負責調查巴西歷來最嚴重貪污案的最高法院法官扎瓦斯基周四墜機身亡。事發在周四下午，扎瓦斯基和另外四人乘坐雙螺旋槳小型飛機，飛到里約熱內盧以西二百五十公里外的沿岸小鎮帕拉蒂時，飛機在暴雨中失事墜海。救援人員進行大規模搜索，尋獲飛機殘骸、三具屍體，當局其後證實其中一名死者是扎瓦斯基。事件立即引起各方疑慮，擔心有人蓄意製造意外，亦影響貪污案調查進度，要求當局全面調查空難成因。
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