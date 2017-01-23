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﻿特朗普示好：百分之一千支持CIA

2017-01-23 列印
　　特朗普就職前曾批評中央情報局（CIA）等情報部門，向傳媒披露針對其不實黑材料；特朗普上任翌日即巡視中情局總部，強調自己百分之一千支持中情局工作。

　　特朗普上周六巡視維珍尼亞州中情局總部，向約四百名情報人員發表講話，讚揚對方工作表現，強調自己大力支持情報部門工作；同時批評部份傳媒，揑造他與中情局不咬弦。外界相信，特朗普視察中情局，是要修補跟情報部門關係。

　　另外，特朗普周五首度接見外賓，他將與英國首相文翠珊會談，預料會討論英國脫歐後，兩國磋商貿易協議等議題。而日本首相安倍晉三、副首相兼財務大臣麻生太郎下月中將一同出訪美國，舉行特朗普就職後首次美日首腦會談。
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