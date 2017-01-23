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﻿巴黎街道 舊「石春」變紀念品

2017-01-23 列印
        法國首都巴黎部份街道仍鋪設鵝卵石，當地每年因重建或重新鋪設街道，平均挖出約一萬噸舊鵝卵石，石材往往淪為垃圾丟棄，市政府官員近日推行一項計劃，收集舊鵝卵石清洗後出售，充當建築材料外；但一名創業家看準鵝卵石另類商機，她去年九月以約二百歐羅（約一千六百六十港元）購入五噸鵝卵石，準備將石塊當作當紀念品售予外國買家，讓他們留下巴黎的恆久回憶。
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