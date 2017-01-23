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﻿特朗普新抱孫女白宮打保齡球

2017-01-23 列印
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　　美國白宮主人更秩，新入主的特朗普雖然形單隻影留宿佔地逾五千平方米的總統官邸，但其家人卻藉探望他的機會，享用官邸內各項設施。其子小特朗普上周六偕同妻子、女兒到訪白宮，他並在Instagram上載一段影片，顯示其妻子凡妮莎和女兒在白宮享受打保齡球樂趣。奧巴馬卸任後隨即轉到加州棕櫚泉地區度假，無官一身輕的他到當地一個世界級私人高爾夫球俱樂部盡情揮桿。
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