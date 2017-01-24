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﻿英狙擊手一粒子彈殺三IS份子

2017-01-24 列印
　　極端組織伊斯蘭國肆虐伊拉克、敍利亞等地，世界各國積極合作掃蕩，英國傳媒報道，英國陸軍特種空勤隊一名狙擊手，早前在摩蘇爾接近兩公里外，憑一顆子彈擊斃三名武裝份子，解救一批當地婦孺。報道稱，事發在去年十一月，特種空勤隊隊員在摩蘇爾協助伊拉克軍隊收復當地控制權，其間接獲情報得悉武裝份子闖入一條村莊，隊員發現三名武裝份子欲射殺逾十名正逃離村莊的婦孺，身處現場一千八百米外的狙擊手即時扣下板機，憑一顆子彈擊斃三名武裝份子。

　　據悉，該名狙擊手是使用L115A狙擊步槍、點三三八拉普麥格農子彈，子彈先擊中一名武裝份子頭部，然後貫穿過另一人胸部，二人當場死亡；子彈擊中牆壁反彈射入第三人頸部，中彈者則掙扎三十秒後喪命。消息人士稱，一彈取三名武裝份子性命實在令人難以置信，機率只有百萬分之一。
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