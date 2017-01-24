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﻿龍捲風襲美車屋停泊點七死

2017-01-24 列印
　　美國東南部地區受暴風雨、龍捲風侵襲，造成最少十八人死亡。其中，一股龍捲風周日早上蹂躪喬治亞州南部農鄉地區庫克縣內一個流動房屋停泊點，有流動房屋被捲上半空，多間流動房屋嚴重損毀，事件釀成七人死亡。州長迪爾宣佈，該州中部及南部有七個縣進入緊急狀態，下令緊急部門協調救災行動，協助有需要災民。總統特朗普關注災情且慰問災民，更承諾聯邦政府會提供援助。
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