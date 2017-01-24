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﻿法前教育部長總統初選跑出

2017-01-24 列印
　　法國執政社會黨周日舉行總統初選，外界原本看高前總理瓦爾斯一線，但教育部前部長哈蒙首輪得票率卻爆冷壓倒瓦爾斯，成為頂頭大熱，二人雙雙躋身第二輪初選。次輪投票定於下周日舉行，勝出會成為社會黨總統候選人，在四至五月間舉行的法國大選中，與極有可能成為極右國民陣線總統候選人的馬琳勒龐、共和黨前總理菲永角逐總統之位。四十八歲的哈蒙是社會黨內傳統左翼代表，因為公開批評總統奧朗德經濟政策被開除。
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