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﻿店主向塞車苦主免費派薄餅 Pizzeria hands out free pizzas to traffic jam

2017-01-24 列印
　　A pizzeria owner in northern Italy has won "plaudits" from his compatriots after handing out free pizzas to drivers stuck in a huge traffic jam. BBC

　　意大利北部一名薄餅店老闆向受困於大塞車的司機免費派薄餅，贏得同胞的「喝采」。

英國廣播公司
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