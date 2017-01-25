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﻿紐約女地鐵染髮

2017-01-25 列印
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        不少職業女性會在上班途中，在地鐵、巴士車廂內化妝，一名年輕女子日前乘搭紐約地鐵，竟做出令人驚訝的舉動。乘客拍攝的短片顯示，該名女子坐在座位上，手戴即棄式手套，拿着一支染髮劑，旁若無人般染髮劑塗抹在秀髮上，甚至流露出一副悠然自得樣子。紐約地鐵禮儀列明，乘客請勿在車廂剪裁及化妝，但無明文禁止不准染髮。至於該名女子如何沖掉染髮膏則不得而知。
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