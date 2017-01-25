 Advertisement
  • 2017年1月25日 星期三
  • 20º
  • 69%
熱門： 劉德華曾俊華施政報告林鄭月娥天氣

日報新聞 > 國際

﻿澳辣媽擁51.5吋長腿

2017-01-25 列印
Previous Next

　　居於澳洲墨爾本現年三十九歲的阿瑟，不但是一對子女之母，更是一名前模特兒，她擁有一雙澳洲之最、長達五十一點五吋的美腿，惹來不少艷羨目光，但她卻為買衣服而大傷腦筋。據悉，現時世界紀錄長腿紀錄保持者是俄羅斯女子潘克拉托娃，她的一雙腿達五十一點九吋長；阿瑟認為，二人腿長十分接近，她希望聯絡健力士世界紀錄，再量度其實際腿長，挑戰潘克拉托娃「長腿天后」地位。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd