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﻿意雪崩增至14人死亡

2017-01-25 列印
　　意大利中部上周發生地震引發雪崩淹埋酒店事件，救援人員再掘出八具遺體，令死亡人數增至十四人，而災場周一傳來喜訊，三隻幼犬被困五天後獲求，救援人員相信，失蹤人士仍有生還希望。

  雪崩發生至今接近一周，救援人員繼續以徒手挖掘方式搜索生還者，周一再發現八具失者蹤遺體，令死亡人數增至十四人，另有十五人失蹤；搜索期間，救援人員聽到微弱狗吠聲，結果在牆壁洞中的發現三隻約一個月大牧羊犬，隨即救出牠們；三犬並無受傷，其父母早前已由救援人員救走。

　　當地消防部門大為鼓舞，相信失蹤人士仍有生還希望，當局會盡快確認他們被困位置。而之前獲救及被送院救治的九名生還者，其中一人已經康復出院。
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