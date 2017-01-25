 Advertisement
  • 2017年1月25日 星期三
  • 20º
  • 69%
熱門： 劉德華曾俊華施政報告林鄭月娥天氣

日報新聞 > 國際

﻿300汽車大雪困鳥取公路

2017-01-25 列印
  寒流近日再襲日本，全國八成地區氣溫跌至攝氏零度以下，北海道占冠村、幌加內町朱鞠內、下川町、旭川市郊外江丹別分別錄得超過零下三十度低溫，嚴寒天氣更向本州蔓延，本州西部鳥取、岡山兩縣，周一開始下暴雪，近三百輛汽車被風雪圍困在鳥取多條高速公路上，部份人下車到附近庇護中心暫避， 當地政府要求自衞隊出動協助，派發燃料和毛氈等救援物資。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd