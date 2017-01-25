 Advertisement
  • 2017年1月25日 星期三
  • 20º
  • 69%
熱門： 劉德華曾俊華施政報告林鄭月娥天氣

日報新聞 > 國際

﻿脫歐公投 英法院裁定維持原判

2017-01-25 列印
  英國去年通過脫歐公投，惹起國內留歐派不滿，當地高等法院去年十一月裁定，未經國會投票批准，政府不能自行啟動《里斯本條約》第五十條，自行與歐盟展開脫歐談判；當局不滿裁決向最高法院提出上訴。最高法院十一名法官昨以八票對三票，裁定維持原判；法官並一致裁定，啟動脫歐程序前毋須諮詢蘇格蘭、威爾士、北愛爾蘭意見。首相府發聲明，表示尊重最高法院裁決，政府會在短期內向國會定出下一步行動，重申裁決不會改變英國公投脫歐結果。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd